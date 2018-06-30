Тиагу Алькантара: "Будет ужасно, если мы не пройдем Россию"

Полузащитник сборной Испании Тиагу Алькантара - о матче 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной России.

- Будет ужасно, если мы не пройдем в 1/4 финала. У нас есть 23 игрока, которые готовы сыграть с Россией. Если мы не победим, то будет очень обидно, - цитирует футболиста официальный сайт команды. - Мы не должны бояться неудачи. Мы хотим играть. Мы хотим прибавить в скорости передвижения с мячом, чтобы обезоружить соперника. Сложно, когда соперник закрывается в защите. В некоторых матчах нам нужно было быть осторожными с передачами.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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