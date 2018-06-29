The Times: пенальтисты сборной Англии выбраны с помощью психометрического тестирования

Футболисты сборной Англии прошли психометрическое тестирование, чтобы выявить, кто из них готов исполнять пенальти в возможной послематчевой серии, утверждает The Times. Тесты были проведены перед вылетом команды в Россию на чемпионат мира.

Данная мера была предпринято лично главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом, который серьезно настроен на достижение самых высоких результатов на этом турнире.

Сборная Англии заняла второе место в группе G. В 1/8 финала мирового первенства она встретится с Колумбией (3 июля, Москва, "Спартак").

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