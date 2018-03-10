The Times: Австралия, Польша и Япония могут присоединиться к бойкоту ЧМ-2018

Представители Великобритании призывают своих союзников к бойкоту чемпионата мира-2018 в случае, если будет доказана вина России в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как утверждает The Times, к бойкоту могут присоединиться такие страны, как Австралия, Польша и Япония. По данным британского издания, от поездки в Россию могут отказаться высокопоставленные чиновники и официальные лица этих стран.

Ранее глава МИД Борис Джонсон заявил, что сборная Англии может отказаться от поездки на чемпионат мира. Однако в случае бойкота ЧМ-2018 в России Англия может быть отстранена от чемпионата мира-2022 в Катаре.

Англия приедет на ЧМ-2018. Бойкота не будет! //

Дикость. Реакция России на заявление Джонсона о бойкоте ЧМ-2018