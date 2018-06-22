The Telegraph - о стадионе в Екатеринбурге: "Сумасшедшая арена"

"Екатеринбург Арена", принимающая матчи чемпионата мира, является крайне специфическим стадионом, считают журналисты английской газеты The Telegraph. Для увеличения вместимости стадиона до 35 тысяч человек были построены временные сборно-разборные трибуны.

- "Екатеринбург Арена" - это сумасшедший стадион, на котором вы платите за то, чтобы сидеть на улице во время просмотра футбола, - пишет издание. - Одни люди называли решение построить арену подобного типа абсурдным, однако другие заявили, что это умная и устойчивая идея.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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