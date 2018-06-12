13:51 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

The Telegraph назвал Черчесова "копией молодого Дель Боске", а Акинфеева - "ненадежным"

Игорь АКИНФЕЕВ и Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Игорь АКИНФЕЕВ и Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Британское издание The Telegraph представило сборную России перед ЧМ-2018.

В своем материале журналист написал, что главный тренер Станислав Черчесов - точная копия молодого Висенте Дель Боске. Главной проблемой команды он назвал Игоря Акинфеева, который, по его мнению, то играет как Питер Шилтон, то становится ненадежным вратарем. Главной звездой российской команды автор считает Федора Смолова.

На турнире сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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