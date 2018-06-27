The Sun включил Смольникова в сборную худших футболистов ЧМ-2018

Британское издание The Sun составило символическую сборную худших игроков чемпионата мира-2018. В команду вошел защитник сборной России Игорь Смольников, который получил красную карточку во встрече с Уругваем. Это был его единственный матч на турнире.

Также в символическую сборную вошли: Давид Де Хеа (Испания), Джером Боатенг​ (Германия), Фидель Эскобар (Панама), Серхио Рамос (Испания), Томас Мюллер (Германия), Паулинью (Бразилия), Блез Матюиди (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Роберт Левандовски (Польша) и Тимо Вернер​ (Германия).

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