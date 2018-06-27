The Sun включил Смольникова в сборную худших футболистов ЧМ-2018

Британское издание The Sun составило символическую сборную худших игроков чемпионата мира-2018. В команду вошел защитник сборной России Игорь Смольников, который получил красную карточку во встрече с Уругваем. Это был его единственный матч на турнире.
Также в символическую сборную вошли: Давид Де Хеа (Испания), Джером Боатенг (Германия), Фидель Эскобар (Панама), Серхио Рамос (Испания), Томас Мюллер (Германия), Паулинью (Бразилия), Блез Матюиди (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Роберт Левандовски (Польша) и Тимо Вернер (Германия).
This is our #WorldCup worst XI, so far.– The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 26 июня 2018 г.
Do you agree?#WorldCup #BetwayWC pic.twitter.com/Tp1m7l2GMF
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- Игорь Смольников
- Лионель Месси
- Томас Мюллер (футбол)
- Серхио Рамос
- Роберт Левандовски
- Жером Боатенг
- Давид Де Хеа
- Блез Матюиди
- Тимо Вернер
- Паулинью