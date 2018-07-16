The Independent: российские комментаторы не понимают футбол

Британское издание The Independent опубликовало заметку под название "45 вещей, которые мы узнали в России". В одном из пунктов (19), в частности речь идет о российских комментаторах, которые работали на матчах чемпионата мира-2018.

Утверждается, что они просто не понимают футбол (вырезка из заметки The Independent):

"19. Российские комментаторы очень мило взбудоражены по самым маленьким поводам

​Конечно, я не особо хорошо понимаю русский, однако по большей части комментаторы на российском телевидении кажутся очень осведомленными, хорошо знают игроков и изучают материал (Фил Джонс что-то там, "Блэкберн Роверс"… вызвал особый интерес во время матча Англия – Бельгия).

Тем не менее, есть один любопытный момент в отношении российских комментаторов. Когда мяч проходит в относительной близости к точке пенальти – обычно это происходит при подачах в штрафную, – то они буквально сходят с ума. Начинают орать: "Udacha!" (возможно автор имеет в виду слово "подача". - Прим. "СЭ"). Это означает, что появился шанс. И происходит это в таком бешено громком тоне, который просто опережает конечный удар.

Для русских, наверное, возможность момента по эмоциям даже превосходит непосредственно сам момент. Вероятно, здесь можно прочертить параллель с Россией как нацией. Это народ, который смирился с разочаровывающими итогами, и, который, таким образом, тоскует по тому, что могло бы быть. Хотя это, наверное, все просто вздор.

19b. Российские комментаторы не понимают футбол

Если вы смотрите достаточно футбола по телевидению, ты вы должны знать, что интонация комментаторов должна быть пропорциональна уровню угрозы взятия ворот в конкретный момент времени. Однако в России вы получаете заряд волнения каждый раз, когда мяч пересекает штрафную. Это происходит даже когда пять человек стоит в обороне и шанса на опасный удар практически нет. Когда вы одним глазом смотрите игру, при этом делая что-то еще, то нужно время, чтобы привыкнуть к этим постоянным призывам комментаторов к вниманию".