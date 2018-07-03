The Guardian: "Послание англичанам: приезжайте в Россию и ощутите любовь"

Британская газета The Guardian выпустила материал с заголовком "Послание англичанам: приезжайте в Россию и ощутите любовь".



Автором публикации стал известный британский комедийный актер Том Розенталь, который посетил матчи чемпионата мира в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Калининграде.

"Местные жители - просто удивительные, а организация чемпионата мира просто фантастическая. Вам придется очень сильно постараться, чтобы найти человека, который будет считать иначе", - пишет Розенталь.

В своей статье автор напоминает о заголовках британских газет накануне старта чемпионата мира в России: "Кровожадные хулиганы жаждут убийств", "Российские хулиганы предупреждают английских фанатов: "Готовьтесь умереть" и др.

"Отношение российского населения к английским болельщикам прямо противоположное тому, от чего нас предостерегали", - отмечает Розенталь.



Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах.

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