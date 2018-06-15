The Guardian - об организации чемпионата мира: "Счастливая неожиданность"

Россия достойно справилась с организацией футбольных мероприятий в первый день чемпионата мира-2018, считает британская Guardian.

- Вчерашний день обернулся счастливой неожиданностью не только для сборной России на футбольном поле. Многие иностранцы полагали, что полиция будет действовать агрессивно в их отношении, однако ее присутствие оказалось ненавязчивым, - отмечает Guardian. - Болельщиков приятно поразили тщательные меры безопасности, предпринятые на стадионе.

Издание также пишет, что местные жители ведут себя дружелюбно по отношению к иностранцам.

- Перед начало чемпионата местные жители нередко заявляли, что с равнодушием отнесутся к данному мероприятию. Однако вчера мы могли наблюдать, как россияне с радостью общаются с иностранными болельщиками в различных точках города, - сообщает Guardian.

Напомним, вчера стартовал чемпионат мира. В матче открытия сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0).

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Сборная России на чемпионате мира по футболу