10:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

The Guardian - об организации чемпионата мира: "Счастливая неожиданность"


Россия достойно справилась с организацией футбольных мероприятий в первый день чемпионата мира-2018, считает британская Guardian. 

- Вчерашний день обернулся счастливой неожиданностью не только для сборной России на футбольном поле. Многие иностранцы полагали, что полиция будет действовать агрессивно в их отношении, однако ее присутствие оказалось ненавязчивым, - отмечает Guardian. - Болельщиков приятно поразили тщательные меры безопасности, предпринятые на стадионе.

Издание также пишет, что местные жители ведут себя дружелюбно по отношению к иностранцам. 

- Перед начало чемпионата местные жители нередко заявляли, что с равнодушием отнесутся к данному мероприятию. Однако вчера мы могли наблюдать, как россияне с радостью общаются с иностранными болельщиками в различных точках города, - сообщает Guardian.

Напомним, вчера стартовал чемпионат мира. В матче открытия сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0). 

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
Сборная России на чемпионате мира по футболу

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
Материалы других СМИ