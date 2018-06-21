The Guardian о ЧМ-2018 в России: "Карнавал улыбок и танцев"

Чемпионат мира-2018 проходит в атмосфере веселья, пишет британская газета The Guardian. Праздничное настроение создает и игра сборной России, которая вышла в плей-офф турнира, одержав две победы на групповой стадии.

- Приезд сотен тысяч болельщиков со всего мира превратил центр Москвы в нескончаемый карнавал улыбок и танцев, - пишет издание. - Но это празднование лишилось бы своего блеска, если бы сборная России играла так катастрофически, как это изначально прогнозировалось.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Нашей сборной предстоит встретиться с Уругваем в рамках группового этапа (25 июня, Самара).

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