The Guardian: Головин - в шестерке футболистов, за которыми нужно следить на ЧМ-2018

Авторитетное британское издание The Guardian включило полузащитника сборной России Александра Головина в шестерку талантливых футболистов, за которыми стоит последить на ЧМ-2018. Издание отмечает, что за россиянином следят клубы премьер-лиги.

– Позитивный настрой россиян относительно своей сборной связан в частности с тем, что в центре поля играет Головин, – говорится в сообщении The Guardian. – Ему в мае исполнилось 22 года. Он – редкий экземпляр в довольно стабильном возрастном составе сборной России. Он способен изменить ход матча, заставить партнеров работать лучше. Клубы премьер-лиги внимательно следят за ним. Если Головин, который родился в сибирском городке и играл в мини-футбол, сможет вдохновить сборную России на подобие успеха, то его, вероятно, выберут английские клубы.

Помимо Головина в эту шестерку наиболее талантливых участников ЧМ-2018 попали Сергей Милинкович-Савич (Сербия), Алиреза Джаханбахш (Иран), Пионе Систо (Дания), Денис Закария (Швейцария) и Кристиан Куэва (Перу).