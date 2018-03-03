Тестовый матч на "Казань Арене" может быть перенесен на 7 мая

Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов сказал, что матч чемпионата России "Рубин" - "Уфа" может быть перенесен с 6 на 7 мая. Встреча премьер-лиги станет для "Казань Арены" тестовой в рамках подготовки к чемпионату мира-2018.

- В мае планируем проведение тестового матча - "Рубин" сыграет с "Уфой", это будет 6 или 7 мая, - цитирует ТАСС Леонова. - Матч был намечен на 6 мая, но мы можем перенести его на 7 мая. Согласно дорожной карте, у нас будет только один тестовый матч.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Стадион в столице Татарстана примет 6 игр турнира.

Расписание матчей ЧМ-2018 на "Казань Арене":



16 июня. Группа C. Франция - Австралия,

20 июня. Группа B. Иран - Испания,

24 июня. Группа H. Польша - Колумбия,

27 июня. Группа F. Корея - Германия,

30 июня. 1/8 финала. C1 - D2,

6 июля. 1/4 финала. E1/F2 - G1/H2.