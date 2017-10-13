Теща Клаудио Браво: "Видаль устроил драку в казино и заплатил, чтобы стерли записи с камер видеонаблюдения"

Лизана Пилар, теща вратаря "Манчестер Сити" и сборной Чили Клаудио Браво, отметила, что главный тренер чилийской национальной команды Хуан Антонио Пицци не наказывал провинившихся игроков. По словам Пилар, полузащитник Артуро Видаль, будучи пьяным, устроил драку в казино.

– Все мы знаем, что происходит в сборной, – цитирует Pagina 7 Пилар. – Главный тренер Хуан Антонио Пицци не наказывал тех, кого должен был наказать, поэтому вся страна сейчас плачет.

У меня есть племянник, который работает в казино в Монтичелло. Он рассказал, что там происходила драка, в которой участвовал Артуро Видаль. Он, будучи пьяным, заплатил казино, чтобы стерли записи с камер видеонаблюдения.