Террористы угрожают атаками во время ЧМ-2018, используя плакаты с Неймаром и Месси

Запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ распространяет в Интернете новые плакаты с угрозами атак во время ЧМ-2018. На этот раз в качестве героев плакатов террористов выступила сборная России, а также лидеры сборных Бразилии и Аргентины Неймар и Лионель Месси соответственно, сообщает The Mirror.

Эти плакаты распространяются в социальных сетях с целью запугать болельщиков и футболистов. Ранее группировка ИГИЛ уже угрожала атаками во время чемпионата мира в России.