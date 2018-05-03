12:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Террористы угрожают атаками во время ЧМ-2018, используя плакаты с Неймаром и Месси

Плакат террористов. Плакат террористов. Плакат террористов.
Плакат террористов.

Запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ распространяет в Интернете новые плакаты с угрозами атак во время ЧМ-2018. На этот раз в качестве героев плакатов террористов выступила сборная России, а также лидеры сборных Бразилии и Аргентины  Неймар и Лионель Месси соответственно, сообщает The Mirror.

Эти плакаты распространяются в социальных сетях с целью запугать болельщиков и футболистов. Ранее группировка ИГИЛ уже угрожала атаками во время чемпионата мира в России.

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