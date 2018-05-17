Территорию вокруг "Ростов Арены" благоустроят до конца мая

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что территорию вокруг "Ростов Арены" планируют благоустроить до конца весны. До 25 мая у стадиона должны озеленить территорию, обустроить фуд-корты и оборудовать парковки.

– До чемпионата мира остается 30 дней, – цитирует kp.ru Голубева. – Это дата, к которой все должны быть абсолютно готовы. Таким образом, выполнение задач требует очень четкого исполнения и ежедневного контроля.

Отмечается, что до 31 мая должен открыться полностью Южный подъезд, где работы уже завершены.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Ростов-на-Дону примет четыре матча группового этапа и одну игру 1/8 финала турнира. Хозяева чемпионата встретятся в группе А со сборными Уругвая, Саудовской Аравии и Египта.