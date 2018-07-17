Тьерри Анри прекратил работу на телевидении и сосредоточится на тренерской деятельности

Тренер сборной Бельгии Тьерри Анри принял решение прекратить работу на телевидении. Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции работал в качестве эксперта на телеканале Sky Sports. Однако со следующего сезона он хочет сосредоточится на тренерской деятельности.

Анри работал аналитиком на британском телевидении с 2015 года. Тренерский штаб Роберто Мартинеса в сборной Бельгии он пополнил в 2016 году.

Напомним, на чемпионате мира-2018 Бельгия завоевала бронзовые медали, в матче за третье место обыграв Англию (2:0).