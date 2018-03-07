Тереза Мэй пояснила слова главы британского МИДа о пропуске ЧМ-2018

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления перед депутатами парламента прокомментировала высказывание главы МИД Бориса Джонсона страны по поводу чемпионата мира-2018 в России. Накануне, 6 марта, британский министр иностранных дел сказал, что сборная Англии может отказаться от поездки на мировое первенство из-за отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

- Глава МИД говорил вчера о том, что в зависимости от результатов расследования атаки на двух человек в Солсбери, возможно, правительству будет целесообразно посмотреть, следует ли министрам и другим делегатам присутствовать на чемпионате в России, - цитирует "Р-Спорт" Мэй.

Таким образом, вопрос об участии спортсменов в ЧМ-2018 не обсуждается.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Англия на ЧМ-2018 сыграет в группе G с Тунисом (Волгоград, 18 июня), Панамой (Нижний Новгород, 24 июня) и Бельгией (Калининград, 28 июня).

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