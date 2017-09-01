Тер Штеген - в воротах Германии на матч с Чехией

Стали известны составы Чехии и Германии на матч отборочного турнира ЧМ-2018. Место в воротах немцев займет Марк-Андре тер Штеген.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом.

Чехия: Вацлик - Гебреселассие, Калас, Сухи, Новак, Боржил - Копиц, Дарида, Соучек, Крменчик - Янкто.

Запасные - Коубек, Павленка, Кадержабек, Говорка, Люфтнер, Змргал, Дочкал, Хушбауэр, Хоржава, Крейчи, Барак, Климент.

Германия: тер Штеген - Киммих, Гинтер, Хуммельс, Хектор - Мюллер, Кроос, Штиндль, Езил, Брандт - Вернер.

Запасные - Трапп, Лено, Хенрикс, Рюдигер, Зюле, Дракслер, Джан, Юнес, Горецка, Руди, Гомес.

Игра начнется в 21.45 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи.