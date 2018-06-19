Темури Кецбая: "Ничья станет приемлемым результатом для сборной России в матче с Египтом"

Бывший полузащитник "Ньюкасла" и "Вулверхэмптона" Темури Кецбая в интервью "СЭ" отметил, что победа над Саудовской Аравией в стартовом матче чемпионата мира-2018 поможет сборной России раскрепоститься. По его мнению, российской команде будет главное не проиграть Египту в матче, который состоится 19 июня.

– Как вам сборная России. Нужно ли восхищаться победой над Саудовской Аравией (5:0)?

– Все были разочарованы игрой вашей сборной перед началом турнира. Хорошо, что в первом туре Россия одержала столь крупную победу. Конечно, нужно делать скидку на соперника. Но пойди попробуй еще забить эти пять голов. Считаю, в следующей встрече ваши игроки будут выглядеть более раскрепощенными, уверенными в себе. Однако Египет – не Саудовская Аравия. Я уж не говорю про Уругвай.

– А выйдет ли Россия из группы?

– Главное – не проиграть Египту. Ничья станет приемлемым результатом. Не думаю, что египтяне забьют потом больше пяти мячей Саудовской Аравии. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Россия – Египет: прямая онлайн-трансляция матча – 19 июня 2018 в 21.00