Темури Кецбая: "Кейн способен стать лучшим бомбардиром ЧМ-2018"

Бывший полузащитник "Ньюкасла" и "Вулверхэмптона" Темури Кецбая в интервью "СЭ" заявил, что форвард сборной Англии Харри Кейн способен стать лучшим бомбардиром чемпионата мира-2018. Английский нападающий в матче против Туниса​ оформил дубль.

- Харри Кейн способен стать лучшим бомбардиром турнира?

– Конечно, способен. Все данные у него есть. Неслучайно последние два года он является одним из лучших нападающих и снайперов АПЛ. Но ему должна помочь команда. В одиночку ему будет тяжело. Не думаю, что эта сборная Англии чего-то добьется в этом турнире.

– Так каков ее потолок?

– Из группы англичане, думаю, выйдут. А вот дальше – уже не уверен. Время покажет. Скорее всего, подопечные Саутгейта займут второе место в своем квартете. После Бельгии. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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