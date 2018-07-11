Тэмми Абрахам: "Работа Саутгейта в молодежной сборной Англии пошла на пользу основной команде"

Форвард "Челси" Тэмми Абрахам, который провел два матча за сборную Англии - о работе главного тренера сборной Гарета Саутгейта.

- Работая со сборной Англии U-21, Гарет Саутгейт видел много молодых и талантливых игроков, и это пошло на пользу основной команде. Сейчас это проявляется, поскольку на чемпионате мира у нас играет молодая команда, и они очень хорошо выступают, – цитирует игрока официальный сайт "Челси". - Думаю, в этом заключается разница между тренерами сборной Англии по сравнению с Гаретом Саутгейтом. Надеюсь, он продолжит следить за молодежными командами и будет приглашать игроков в основную команду, как это было в моем случае.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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