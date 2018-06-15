Телеведущий: "То, что "Интер" покажет ЧМ-2018 на территорию Украины - это очень неправильно"

Телеведущий Сергей Иванов считает неправильным то, что телеканал "Интер" покажет матчи ЧМ-2018 на территории Украины.

- Смотреть чемпионат мира я не буду. Никаким образом. Не называл бы пропагандой, но трансляции в Украине – очень неправильно. Это характеризует этот телеканал и его руководство как беспринципных, циничных существ, которые ради рейтингов плюют на реалии, в которых оказалась страна, в которой они работают. К украинцам, которые купили билеты на ЧМ-2018, я отношусь так же, как и менеджменту телеканала "Интер". С одной стороны это неплохо – у нас 40 миллионов в стране, плюс-минус. Поэтому, шесть тысяч люмпенов – это немного, как оказалось. Для них простая забава оказалась важнее гражданской позиции, - цитирует ведущего Tribuna.com. - А с другой стороны, для меня очень печально осознавать, что достаточно большое количество людей готово ехать туда. Да и граждане тех стран, на которые мы ориентируемся: США, Великобритания и т.д. Они всегда имеют четкую гражданскую позицию, которая либо может совпадать с государственной, либо не совпадать. Но если бы их страна подвергалась агрессии, я не припоминаю, чтобы кто-то демонстрировал откровенно обычную всеядность. Это абсолютно недостойный человека и гражданина подход.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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