Телеведущего Артема Шейнина накажут за мат в эфире Первого канала

"Время покажет". Выпуск от 26.06.2018. Фото Первый канал

Ведущего Первого канала Артема Шейнина накажут за мат в прямом эфире.



Сегодня, 26 июня, в программе "Время покажет" во время обсуждения итогов матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира Уругвай - Россия (0:3) журналист использовал нецензурное слово, обозначающее "идиотизм"

- Проведена беседа, наложено взыскание, - сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала.



1 июля сборная Россия проведет матч 1/8 финала чемпионата мира против Испании.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 17.00 (время московское)

Разгром без свиста. Рабинер – о поражении от Уругвая //

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