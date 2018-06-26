Телеведущего Артема Шейнина накажут за мат в эфире Первого канала

Ведущего Первого канала Артема Шейнина накажут за мат в прямом эфире.
Сегодня, 26 июня, в программе "Время покажет" во время обсуждения итогов матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира Уругвай - Россия (0:3) журналист использовал нецензурное слово, обозначающее "идиотизм"
- Проведена беседа, наложено взыскание, - сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала.
1 июля сборная Россия проведет матч 1/8 финала чемпионата мира против Испании.
Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 17.00 (время московское)
Разгром без свиста. Рабинер – о поражении от Уругвая //
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