Телепортация. Черчесов принял участие в объявлении Левом состава Германии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в оглашении состава сборной Германии на чемпионат мира-2018. Мероприятие состоялось в Дортмунде.

Сам Черчесов в это время в Германии не присутствовал. Организаторы мероприятия вывели голограмму с изображением российского специалиста. Во время мероприятия Черчесов общался с ведущим и главным тренером немцев Йоахимом Левом.

Станислав Черчесов во время объявления состава сборной Германии. Фото twitter.com

Сборная Германии объявила расширенный состав на чемпионат мира