19:17 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Телепортация. Черчесов принял участие в объявлении Левом состава Германии на ЧМ-2018

Станислав Черчесов во время объявления состава сборной Германии. Фото twitter.com Станислав Черчесов во время объявления состава сборной Германии. Фото twitter.com
Станислав Черчесов во время объявления состава сборной Германии. Фото twitter.com
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в оглашении состава сборной Германии на чемпионат мира-2018. Мероприятие состоялось в Дортмунде.

Сам Черчесов в это время в Германии не присутствовал. Организаторы мероприятия вывели голограмму с изображением российского специалиста. Во время мероприятия Черчесов общался с ведущим и главным тренером немцев Йоахимом Левом.

Станислав Черчесов во время объявления состава сборной Германии.
Станислав Черчесов во время объявления состава сборной Германии. Фото twitter.com

Сборная Германии объявила расширенный состав на чемпионат мира

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

хорошая идея! нужно и на матчи сборной России на поле выпускать "голограммы" - итог тот же, но хоть не устанут.

20:54

Millwall82

Я одного понять не могу? Какого члена...Конгресса сборная будет проводить сбор в Австрии? Для кого это строили??? Если сами страны-участники ЧМ будут проводить сборы в России? Я понимаю что у Черчесова там дача, но он и так работает максимум 30 дней в году.

20:07

ion

Лучше бы про регби написали. Наши суд выиграли и на ЧМ-19 попали.

20:03

doomkapnz

о, интересные технологиии

19:50

ЗлобныйЖиртрест

Это что вообще за бред????

19:35

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