Телепортация. Черчесов принял участие в объявлении Левом состава Германии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в оглашении состава сборной Германии на чемпионат мира-2018. Мероприятие состоялось в Дортмунде.
Сам Черчесов в это время в Германии не присутствовал. Организаторы мероприятия вывели голограмму с изображением российского специалиста. Во время мероприятия Черчесов общался с ведущим и главным тренером немцев Йоахимом Левом.
Станислав Черчесов во время объявления состава сборной Германии. Фото twitter.com
.@DFB doing it The Matrix way - Russia coach Stanislav Cherchesov appears as hologram at press conference #wm2018 #Russia2018 pic.twitter.com/CNfBZUNYyj– Football 24/7 (@foetball247) 15 мая 2018 г.
Сборная Германии объявила расширенный состав на чемпионат мира
shpasic
хорошая идея! нужно и на матчи сборной России на поле выпускать "голограммы" - итог тот же, но хоть не устанут.
20:54
Millwall82
Я одного понять не могу? Какого члена...Конгресса сборная будет проводить сбор в Австрии? Для кого это строили??? Если сами страны-участники ЧМ будут проводить сборы в России? Я понимаю что у Черчесова там дача, но он и так работает максимум 30 дней в году.
20:07
ion
Лучше бы про регби написали. Наши суд выиграли и на ЧМ-19 попали.
20:03
doomkapnz
о, интересные технологиии
19:50
ЗлобныйЖиртрест
Это что вообще за бред????
19:35