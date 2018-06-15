Телекомпания Fox извинилась за жест Робби Уильямса на церемонии открытия ЧМ-2018

Американская телекомпания Fox принесла извинения зрителям за неприличный жест, показанный английским певцом Робби Уильямсом во время церемонии открытия чемпионата мира-2018. Артист во время выступления показал средний палец в камеру.



"Поскольку событие транслировалось в прямом эфире, мы не знали, что произойдет во время выступления Робби Уильямса. Мы приносим свои извинения", – приводит слова представителя телекомпании The Telegraph.

В стартовом матче чемпионата мира-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0).

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Сборная России на чемпионате мира по футболу