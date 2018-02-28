Тедди Шерингем: "Может ли сборная Англии преуспеть в России? Честно говоря, нет"

Тедди Шерингем, бывший нападающий сборной Англии, высказался о шансах команды на чемпионате мира-2018 в России. Он отметил, что для успешного выступления команде в своем составе нужно иметь как минимум двух-трех игроков мирового уровня, чего у Англии нет.
- Можем ли мы преуспеть в России? Честно говоря, нет, – передает слова Шерингема Daily Mail – Чтобы выиграть чемпионат мира, нужно иметь двух или трех игроков мирового уровня в составе команды. Это не про сборную Англии. Посмотрите на команду. Да, есть хорошие игроки, но некоторые из них не могут даже попасть в основной состав своих клубных команд. Это ужасно для английского футбола. Это будет очень тяжелое лето, нам будет сложно выигрывать.
У Англии есть один – Кейн. Трудно так высоко подняться по карьерной лестнице, как это сделал он. Если его продадут, он сможет без проблем играть в любом клубе. Поэтому "Тоттенхему" нужно что-то выиграть в этом году, чтобы Кейн был счастлив, нужно заплатить ему больше денег, чтобы он держался на одном уровне с другими топ-игроками.
Напомним, что 51-летний Шерингем закончил карьеру игрока в 2008 году.
Zwolle
Главная сила английских футболистов - это их пиар британской прессой. В футбол они играют чуть выше среднего, поэтому оценка Шерингэма взвешена и объективна.
14:18
rotor23
Кейн, Стерлинг, пара самых дорогих в мире на своей позмиции защитников, Варди, Алли, Рэшфорд-Англия должна стать одним из фаворитов ЧМ!
14:11
miker65
Конечно, не может! Очень тяжело играть без поддержки своих болельщиков! На суше как известно англичане не умеют сражаться.
13:54