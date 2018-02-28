13:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Тедди Шерингем: "Может ли сборная Англии преуспеть в России? Честно говоря, нет"

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Тедди Шерингем, бывший нападающий сборной Англии, высказался о шансах команды на чемпионате мира-2018 в России. Он отметил, что для успешного выступления команде в своем составе нужно иметь как минимум двух-трех игроков мирового уровня, чего у Англии нет.

- Можем ли мы преуспеть в России? Честно говоря, нет, – передает слова Шерингема Daily Mail – Чтобы выиграть чемпионат мира, нужно иметь двух или трех игроков мирового уровня в составе команды. Это не про сборную Англии. Посмотрите на команду. Да, есть хорошие игроки, но некоторые из них не могут даже попасть в основной состав своих клубных команд. Это ужасно для английского футбола. Это будет очень тяжелое лето, нам будет сложно выигрывать. 

У Англии есть один – Кейн. Трудно так высоко подняться по карьерной лестнице, как это сделал он. Если его продадут, он сможет без проблем играть в любом клубе. Поэтому "Тоттенхему" нужно что-то выиграть в этом году, чтобы Кейн был счастлив, нужно заплатить ему больше денег, чтобы он держался на одном уровне с другими топ-игроками.

Напомним, что 51-летний Шерингем закончил карьеру игрока в 2008 году.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Zwolle

Главная сила английских футболистов - это их пиар британской прессой. В футбол они играют чуть выше среднего, поэтому оценка Шерингэма взвешена и объективна.

14:18

rotor23

Кейн, Стерлинг, пара самых дорогих в мире на своей позмиции защитников, Варди, Алли, Рэшфорд-Англия должна стать одним из фаворитов ЧМ!

14:11

miker65

Конечно, не может! Очень тяжело играть без поддержки своих болельщиков! На суше как известно англичане не умеют сражаться.

13:54

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