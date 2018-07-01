Татьяна Тарасова: "Сколько говорили о Месси до чемпионата мира, и где он?"

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова - о вылете сборной Аргентины Лионеля Месси с ЧМ-2018 и о матче Испания - Россия.

- Мы же видим, какие трагедии разворачиваются на наших глазах. Сколько говорилось накануне чемпионата о Лионеле Месси, и где он? Один человек не может обеспечить результат, как бы этого ни хотелось, - цитирует тренера "Р-Спорт". - Сможет ли это сделать наша команда? Надеюсь, что да. Главное – бежать, не экономить силы. Как ни беги, в конце все равно устанешь. Поэтому бежать нужно сразу и быстро.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)