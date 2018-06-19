Татьяна Тарасова - сборной России: "Старайтесь и получайте от этого удовольствие"

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова - о матче ЧМ-2018 Россия - Египет.

- У этой команды есть тренер, который их настраивает на игру, да они и так понимают, что за них все болеют, - цитирует тренера ТАСС. - Я могу сказать только одно - получайте удовольствие, выкладывайтесь, ведь каждый человек когда-то может сделать больше того, что может. Старайтесь и получите от этого удовольствие.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)