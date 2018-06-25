Татьяна Тарасова о матче Уругвай - Россия: "Ничего ужасного нет"

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Уругвая и России (3:0).



- Мы вышли в 1/8 финала. Мы ждали этого 32 года, - сказала Тарасова в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале. - Ничего ужасного нет (в результате матча Уругвай - Россия. - Прим. "СЭ").



Это игра, сегодня так, а завтра так. Хотя у нас, у тренеров и не принято хвалить в случае поражения. Мне папа говорил: "Дочь, за второе место увольняют".