19:07 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Татьяна Тарасова о матче Уругвай - Россия: "Ничего ужасного нет"


Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Уругвая и России (3:0).

- Мы вышли в 1/8 финала. Мы ждали этого 32 года, - сказала Тарасова в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале. -  Ничего ужасного нет (в результате матча Уругвай - Россия. - Прим. "СЭ").

Это игра, сегодня так, а завтра так. Хотя у нас, у тренеров и не принято хвалить в случае поражения. Мне папа говорил: "Дочь, за второе место увольняют". 

Уругвай - Россия

 

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Уругвай
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