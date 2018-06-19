Татьяна Тарасова: "Атмосфера ЧМ-2018 напоминает мне Олимпиаду-1980"

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сказала, что атмосфера на чемпионате мира-2018 напоминает ей о летней Олимпиаде 1980 года, которая прошла в Москве.

- Являюсь ли я футбольным болельщиком? Скорее нет, но я болею за весь этот чемпионат, ведь это большой праздник и большое счастье - к нам приехали тысячи людей, у нас все было готово, все в срок. Я была в ГУМе, там настоящее столпотворение, стоят очереди за мороженым - одно едят, другое держат, - приводит слова тренера ТАСС. - Мы умеем радоваться, мы любим праздники. Москва - красавица, вся Манежная площадь заполнена людьми с флагами разных стран, кто-то поет. Все это прекрасное братание напоминает московские Олимпиаду и Фестиваль молодежи и студентов. И я уверена - когда этот чемпионат закончится, все будут плакать как тогда в 1980 году, когда в воздух улетал олимпийский мишка.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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