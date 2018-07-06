Татуировка в честь Акинфеева, которую T-killah сделал на лице, оказалась фальшивой

Татуировка со словами "Россия" и "Игорь" рэпер T-killah (Александр Тарасов), оказалась фальшивой. В этом признался сам исполнитель в клипе на трек "Тату Россия". Ранее сообщалось, что он дал обещание набить на лице татуировку, если Россия выиграет в 1/8 финала чемпионата мира у Испании. После победы сборной России (1:1, пенальти - 4:3) он якобы набил на скуле обещанную тату.

В начале ролика рэпера в нецензурной форме обвиняют во лжи, срывая поддельную татуировку. Он отвечает, что никого не обманул, показывая татуировку "Россия" на внутренней стороне губы.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) // Сборная России на чемпионате мира по футболу