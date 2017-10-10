Тарас Степаненко: "Украине нужно учиться у Хорватии"

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко после поражения от Хорватии (0:2) в отборочном матче чемпионата мира-2018 отметил, что он очень расстроен. По мнению хавбека, были допущены детские ошибки.

- Первый тайм сыграли хорошо, качественно, - заявил Степаненко в эфире канала "Футбол 1". - Много уделили внимания игрокам. Во втором тайме провалились минут на 15. Нам легко забили два гола. Мы допускали детские ошибки. В таких матчах детали играют большую роль. Если без подсказок играть, то очень тяжело. Постоянно происходит одно и то же. Я очень расстроен. Нужно учиться играть у таких команд. Тренер перед игрой сказал, если не знаете что делать - отдавайте вперед, не обрезайтесь. Иначе появляются зоны, в них входят игроки соперника. Даже ценой красивой игры в таких матчах нужно обезопасить свои ворота.