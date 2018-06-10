Тарас Михалик: "Есть предчувствие, что Германия выиграет ЧМ-2018"

Защитник "Локомотива" Тарас Михалик считает, что сборная Германии станет чемпионом мира в 2018 году.
- Что касается будущего чемпионата мира, то мои симпатии на стороне сборной Аргентины, но есть предчувствия, что выиграет турнир национальная команда Германии, - цитирует Footboom.
Сборная Германии на ЧМ-2018 сыграет в группе В с командами Мексики, Швеции, и Кореи.
Дополнительная информация
https://www.footboom.com/ukrainian/ukrainians/1528625381-taras-mikhalik-poka-ne-znayet-gde-prodolzhit-kareru.html
- Локомотив М (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Тарас Михалик
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)