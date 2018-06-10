20:01 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Тарас Михалик: "Есть предчувствие, что Германия выиграет ЧМ-2018"


Защитник "Локомотива" Тарас Михалик считает, что сборная Германии станет чемпионом мира в 2018 году.

- Что касается будущего чемпионата мира, то мои симпатии на стороне сборной Аргентины, но есть предчувствия, что выиграет турнир национальная команда Германии, - цитирует Footboom.

Сборная Германии на ЧМ-2018 сыграет в группе В с командами Мексики, Швеции, и Кореи.

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Дополнительная информация

https://www.footboom.com/ukrainian/ukrainians/1528625381-taras-mikhalik-poka-ne-znayet-gde-prodolzhit-kareru.html

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