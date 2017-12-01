Танкреди Пальмери поставил Россию на первое место в групповом турнире ЧМ-2018

Известный итальянский инсайдер и журналист Танкреди Пальмери по итогам жеребьевки чемпионата мира 2018 года сделал свой прогноз на 1/8 финала турнира. По его мнению, Россия займет первое место в группе A и за выход в четвертьфинал поборется со второй командой группы B – Португалией.

Here all groups.

And the following are the possible Round of 16 as per order of brackets.



Russia-Portugal

France-Croatia

Brazil-Mexico

Belgium-Poland



Spain-Uruguay

Argentina-Peru

Germany-Switzerland

Colombia-England pic.twitter.com/7cq1OdfWmI – Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 1 декабря 2017 г. ​

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!