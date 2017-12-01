19:37 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Танкреди Пальмери поставил Россию на первое место в групповом турнире ЧМ-2018


Известный итальянский инсайдер и журналист Танкреди Пальмери по итогам жеребьевки чемпионата мира 2018 года сделал свой прогноз на 1/8 финала турнира. По его мнению, Россия займет первое место в группе A и за выход в четвертьфинал поборется со второй командой группы B – Португалией.

 

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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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