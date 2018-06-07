Тактаров - о Черчесове: "С ним невозможно даже один матч выиграть"

Известный актер и первый российский чемпион UFC Олег Тактаров раскритиковал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. По словам Тактарова, под руководством этого специалиста россияне не смогут одержать ни одной победы на чемпионате мира-2018.

– Я не понимаю, что этот тренер делает во главе сборной, – сказал Тактаров. – Такое чувство, что кто-то экономит деньги, лишая всю страну надежды. С ним невозможно ни выйти из группы, ни даже один матч выиграть. Единственный шанс – сделать ничью. Тренерскую мысль обычно видно сразу, сейчас – нет. В команде собраны адекватные ребята – если им говорить, что делать, способны дать результат. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полностью интервью Тактарова - скоро в "СЭ" //

Сборная России на чемпионате мира по футболу