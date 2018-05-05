17:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Таксомоторные парки пройдут аккредитацию для работы на ЧМ-2018


Таксомоторные компании российских регионов, где пройдут матчи чемпионата мира-2018, должны пройти аккредитацию, сообщает ТАСС. Аккредитованные компании получат возможность подъехать максимально близко к спортивным объектам чемпионата мира, а также занять "первую линию" у аэропортов и железнодорожных вокзалов, однако, по мнению экспертов, главным плюсом аккредитации станет улучшение качества и повышение безопасности оказываемых услуг.

Ранее вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко призвал регионы, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу и где разместят национальные сборные, отрегулировать цены на такси. 

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь

Дополнительная информация

http://tass.ru/v-strane/5178457

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