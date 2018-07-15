Таксисты у "Лужников" просят 6-8 тысяч за трансфер в аэропорт

После финального матча и ливня, обрушившегося на Лужники, в окрестностях стадиона появилось много нелегальных таксистов. Люди с табличками "Такси" предлагают иностранным болельщикам услуги с завышенной в несколько раз стоимостью. Так, дорогу от метро "Фрунзенская" до аэропорта "Шереметьево" один из водителей оценил для двух болельщиков из Индии в 6-8 тысяч рублей.

Проходившие мимо россияне вмешались и посоветовали гостям столицы воспользоваться официальными сервисами. Полицейские, однако, не вмешиваются. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Да здравствует Франция! Трехцветная машина, Дешаму - "Золотой мяч" //

Против такой Франции не поможет даже хорватский характер. "Трехцветные" – чемпионы мира!