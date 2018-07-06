Таксисты нереально подняли цены после потопа в Сочи. Что с матчем Россия - Хорватия?

Таксисты в Сочи в несколько раз подняли цены после ливня, который в пятницу обрушился на город, сообщает "Газета.ру". Месячная норма осадков выпала за один час. Это парализовало работу всех служб города.

В субботу в Сочи состоится четвертьфинал ЧМ-2018 между Россией и Хорватией. Синоптики обещают кратковременные дожди во время игры. Мэр Сочи заявил, что непогода не помешает проведению встречи.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь