Таксист, въехавший в болельщиков в центре Москвы, арестован на два месяца

Таганский суд арестовал до 16 августа таксиста Чынгыза Анарбека, въехавшего в группу пешеходов в центре Москвы, в результате чего восемь человек получили травмы, сообщает ТАСС. Обвиняемый признал свою вину.

- Обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории России, его противоправное деяние несет широкий общественный резонанс. Просим арестовать обвиняемого до 16 августа, - сказал следователь.

- Полностью поддерживаем ходатайство следствия, - сказал прокурор.

- Прошу прощения, я не спал два дня, мне надо было зарабатывать деньги. Я перепутал газ с тормозом, вину полностью признаю и хочу попросить прощения у всех потерпевших и их родственников, - сказал водитель.

Инцидент произошел на улице Ильинка вечером 16 июня.

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