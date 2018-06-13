Таксист в Санкт-Петербурге заставил мексиканку заплатить 6000 рублей за поездку по Невскому

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает таксиста, заставившего мексиканку заплатить 6000 рублей за двухкилометровую поездку по Невскому проспекту, сообщает "Интерфакс".

- Соответствующее заявление в правоохранительные органы сделала жительница Мехико, которая прибыла в Петербург в мае по однократной визе, - сказал источник в правоохранительных органах. - Она сообщила, что водитель такси на автомобиле BMW вечером 8 июня подвез ее от Дворцовой площади до Невского проспекта, 45 и потребовал заплатить за поездку 7000 рублей. Услышав отказ, он заблокировал двери и настоял на оплате. Женщина отдала таксисту 6000 рублей, после чего покинула салон машины.

При проверке данного сообщения была установлена личность хозяина автомобиля, жителя города Гатчина. Автомобиль поставлен на учет, местонахождение машины и водителя устанавливаются.

Сборная Мексики на групповом этапе ЧМ-2018 не играет в Санкт-Петербурге. В рамках турнира в группе F команда 17 июня в Москве сыграет со сборной Германии, 23 июня в Ростове-на-Дону со сборной Кореи и 27 июня в Екатеринбурге со сборной Швеции.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018