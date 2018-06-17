Таксист, наехавший на пешеходов в Москве, убегал от толпы. Видео

В интеренте появилось видео наезда таксиста на пешеходов на улице Ильинка в Москве. В результате ДТП пострадали 7 человек, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Среди пострадавших - два болельщика сборной Мексики, приехавшие в Россию поддержать команду во время чемпионата мира-2018.

На данный момент известно, что таксист является гражданином Киргизии. По словам водителя, он совершил наезд непреднамеренно. На съемке камеры наблюдения видно, как молодой человек после ДТП выбрался из машини и пытался убежать от толпы людей.

Все о чемпионате мира-2018 в России