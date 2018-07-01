Такой матч, как Испания – Россия, будут показывать в аду. Лоза раскритиковал игру россиян

Музыкант Юрий Лоза заявил, что сборная России не должна была обыгрывать Испанию (1:1, по пен. 4:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира, потому что не била по воротам соперника после первого тайма.

- Будет еще много отзывов по поводу этого матча. Я уже прочитал в интернете, что такой матч, как этот, будут показывать футбольным фанатам в аду, - цитирует "Р-Спорт" Лозу. - Он получился длительный, муторный, утомительный. Мы не ударили по воротам за весь второй тайм и дополнительное время и выиграли только за счет пенальти. Не должна сборная, которая не ударяет по воротам, выиграть, но это футбол. Команда должна работать как единый организм. Это не те испанцы, которых мы боялись. И даже эти испанцы должны были у нас выиграть, они атаковали наши ворота, но, видимо, земля помогает. Видимо, мы болели и молились больше.