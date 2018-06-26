"Такой футбол нам не нужен". Дворковичу стыдно за игру Франции и Дании

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, оценивая матч сборных Франции и Дании (0:0) на чемпионате мира, подчеркнул, что ему стыдно за такую игру.

- Такой футбол нам не нужен. Стыдно за такую игру, жалко болельщиков, - сказал Дворкович журналистам.



Французы и датчане сыграли первую нулевую ничью на нынешнем чемпионате мира. После финального свистка болельщики освистали игроков.



Игра прошла на московском стадионе "Лужники" при аншлаге (78 011 зрителей).

Чемпионат мира-2018: Франция и Дания вышли в 1/8 финала //

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