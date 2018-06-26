20:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Такой футбол нам не нужен". Дворковичу стыдно за игру Франции и Дании

Аркадий ДВОРКОВИЧ (справа). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Аркадий ДВОРКОВИЧ (справа). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, оценивая матч сборных Франции и Дании (0:0) на чемпионате мира, подчеркнул, что ему стыдно за такую игру. 

- Такой футбол нам не нужен. Стыдно за такую игру, жалко болельщиков, - сказал Дворкович журналистам.

Французы и датчане сыграли первую нулевую ничью на нынешнем чемпионате мира. После финального свистка болельщики освистали игроков. 

Игра прошла на московском стадионе "Лужники" при аншлаге (78 011 зрителей). 

Дания - Франция

Чемпионат мира-2018: Франция и Дания вышли в 1/8 финала //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: турнирное положение,
календарь турнира, расписание матчей по группам, датам и городам 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180626/1138583991.html

К комментариям
5
Материалы других СМИ