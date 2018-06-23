Тагир Хайбулаев: "Если на старте ЧМ-2018 одерживаешь чистую победу, потом идет как по накатанной"

Олимпийский чемпион 2012 года по дзюдо Тагир Хайбулаев высказал мнение, что успешное выступление сборной России по футболу в матчах чемпионата мира с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) лишило встречу команды Станислава Черчесова с Уругваем статуса решающей на турнире.

- Предстоит самый важный для нас матч, - отметил посол ЧМ-2018 от Самары в интервью Team Russia . - Мы переживали, успеем ли подготовиться, но все сложилось хорошо. Матчи Коста-Рика - Сербия и Дания - Австралия прошли в интересной борьбе и доброй атмосфере. Туристы ходят по городу, улыбаются. Поразило, как много приехало австралийцев, хотя их страна находится на другом конце Земли.

На обоих матчах, между прочим, присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино. Внешне выглядел довольным. Видимо, ему понравилось, раз во второй раз приехал. Ждем его снова в понедельник.

- А какого ждете результата?

- Победного. Хотелось бы, чтобы сборная финишировала в группе первой. Команда набралась уверенности, и мы надеемся, что и в третьем матче она покажет хорошую игру. Это как в дзюдо: если на старте турнира одерживаешь чистую победу иппоном, уложив соперника на лопатки, то дальше идёт как по накатанной.

- Сами увлекаетесь футболом? Может быть, даже в национальной сборной практиковались?

- Нет, там всё было подчинено дзюдо. Мальчишкой же, конечно, гонял мяч. А так интересуюсь. Посещаю и футбольные, и хоккейные матчи. Как в Самаре, так и в Санкт-Петербурге. Вышло так, что живу как бы на два города. В прошлом году был в Петербурге и на матче открытия Кубка конфедераций, и на финале. Иногда посещаю игры самарских "Крыльев Советов".

- За какой же клуб болеете в России? "Крылья Советов", "Зенит" или, может быть, "Анжи" из родного Дагестана?

- В Самаре я давно. С 9-го класса ходил на стадион "Металлург". Так что в первую очередь симпатизирую "Крыльям". Но и судьба "Анжи" волнует. Всегда интересуюсь, как дела в команде, кто играет. Тем более что в Махачкале была яркая футбольная история сравнительно недавно, когда за клуб выступали Роберто Карлос, Это’О и другие известные мастера. Рад, что "Крылья" вернулись в премьер-лигу, а "Анжи" повезло в ней остаться.



Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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