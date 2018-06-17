Тадич поблагодарил российских и сербских болельщиков за поддержку

Полузащитник сборной Сербии Душан Тадич после победы над Коста-Рикой в первом матча группового турнира чемпионата мира (1:0) от имени всей сборной Сербии поблагодарил болельщиков в Самаре за поддержку.

– У нас была фантастическая поддержка от местных болельщиков в России, и она очень помогла. Хотел бы поблагодарить всех сербских и российских болельщиков, которые создали такую идеальную атмосферу для нас, – приводит слова Тадича официальный Твиттер турнира.

Коста-Рика - Сербия: онлайн-трансляция матча