Тадич поблагодарил российских и сербских болельщиков за поддержку

Полузащитник сборной Сербии Душан Тадич после победы над Коста-Рикой в первом матча группового турнира чемпионата мира (1:0) от имени всей сборной Сербии поблагодарил болельщиков в Самаре за поддержку.
– У нас была фантастическая поддержка от местных болельщиков в России, и она очень помогла. Хотел бы поблагодарить всех сербских и российских болельщиков, которые создали такую идеальную атмосферу для нас, – приводит слова Тадича официальный Твиттер турнира.
🇷🇸🇷🇺– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 17 июня 2018 г.
Сербия - Самаре: Спасибо за поддержку! 👏#CRCSRB #ЧМ2018 pic.twitter.com/VEMmG4kyiU