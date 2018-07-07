Сын самого знаменитого болельщика Бразилии расстроен вылетом сборной. Фото

Сын знаменитого болельщика сборной Бразилии Кловиса Фернандеса Гоставо побывал на матче 1/4 финала чемпионата мира со сборной Бельгии (1:2) и увидел вылет своей команды.

Кловис Фернандес посетил все розыгрыши чемпионата мира, начиная с 1990 года. Он был самым узнаваемым болельщиком сборной Бразилии, на каждый матч Кловис приносил с собой копию кубка мира. В 2015 году он скончался от рака, но, как видно, его дело продолжили сыновья Фрэнк и Гоставо. На фото Кловис после поражения Бразилии от Германии (1:7) в полуфинале ЧМ-2014 и Гоставо на вчерашнем матче 1/4 финала.