Сын самого знаменитого болельщика Бразилии расстроен вылетом сборной. Фото

Сын знаменитого болельщика сборной Бразилии Кловиса Фернандеса Гоставо побывал на матче 1/4 финала чемпионата мира со сборной Бельгии (1:2) и увидел вылет своей команды.
Кловис Фернандес посетил все розыгрыши чемпионата мира, начиная с 1990 года. Он был самым узнаваемым болельщиком сборной Бразилии, на каждый матч Кловис приносил с собой копию кубка мира. В 2015 году он скончался от рака, но, как видно, его дело продолжили сыновья Фрэнк и Гоставо. На фото Кловис после поражения Бразилии от Германии (1:7) в полуфинале ЧМ-2014 и Гоставо на вчерашнем матче 1/4 финала.
🇧🇷 Clovis Fernandes followed Brazil for 7 World Cups from 1990 to 2014, but passed away from cancer in 2015 😢– SPORF (@Sporf) July 7, 2018
🇷🇺 His 2 sons Frank & Gostavo, are at the 2018 #WorldCup to continue his legacy.
😔 Yesterday, his son was pictured cradling his trophy heartbroken. 💔 pic.twitter.com/08VBYlLK28