Свыше 4 миллионов билетов на ЧМ-2018 запрошено в ходе второго этапа продаж

Более четырех миллионов заявок на билеты на матчи чемпионата мира-2018 поступило в ходе второго этапа продаж, сообщает пресс-служба ФИФА. Отмечается, что с 5 декабря уже запрошено 4 021 211 билетов.

Напомним, что первый период второго этапа завершится 31 января. Во время этого периода болельщики могут подать заявки на приобретение билетов на все матчи, кроме матча открытия и финала. Если количество заявок превысит число свободных мест, билеты по заявкам будут распределяться путем случайной жеребьевки.

Второй период второго этапа пройдет с 13 марта по 3 апреля. В это время билеты, которые не были распределены ранее, будут продаваться в порядке живой очереди на сайте ФИФА.

Матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.