Свыше 1,5 миллиона заявок подано на покупку билетов на матчи ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин назвал темпы подачи заявок на покупку билетов на матчи чемпионата мира высокими. По его словам, к концу прошлой недели от болельщиков поступило свыше 1,5 миллиона таких обращений.

– Темп сразу получился высоким, – цитирует ТАСС Сорокина. – На конец прошлой недели поступило более полутора миллионов заявок. Среди лидеров – Мексика, США, Аргентина, но абсолютный лидер, конечно, Россия. Больше всего заявок подается на билеты третьей и четвертой категорий, что естественно.

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

Как купить билет на чемпионат мира-2018. Пошаговая инструкция