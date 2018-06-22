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"Свои деньги зарабатываю в другом месте". Смолов жестко ответил на критику фаната

Ответ Федора СМОЛОВА на комментарий болельщика. Фото instagram.com/smolovfedor_10
Ответ Федора СМОЛОВА на комментарий болельщика. Фото instagram.com/smolovfedor_10

Нападающий сборной России  Федор Смолов в своем Инстаграме отреагировал на критику со стороны фаната национальной команды. 28-летний форвард опубликовал фотографию, сделанную после матча со сборной Египта (3:1) в Санкт-Петербурге.

Один из болельщиков в комментариях под фото заявил, что Федор недостаточно активно проявляет себя в матчах за сборную России.

- Свои деньги я зарабатываю в другом месте. А то, что я игрок сборной, меня заставляет терпеть таких чудаков, как ты, - написал Смолов.

Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, одержав две победы на групповой стадии. Ей предстоит сыграть с Уругваем (25 июня, Самара).

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