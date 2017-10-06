Свищев призвал американские СМИ не придумывать проблемы по подготовке в России ЧМ-2018

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал американские СМИ, подробно описавшие инцидент с возгоранием на стройке стадиона в Нижнем Новгороде, не придумывать несуществующие проблемы по подготовке России к чемпионату мира 2018 года.

Вчера на арене произошло возгорание, которое было быстро ликвидировано. От искры загорелся полистирол на полу, который, в свою очередь, дал сильное задымление.

– Ситуация абсолютно рабочая: идет строительство крупного объекта, конечно, могут происходить подобные ситуации. Главное, что ответственные лица быстро отреагировали и устранили возгорание, и никто из людей не пострадал, – приводит ТАСС слова Свищева. – Но столь уважаемое издание, как The New York Times, сообщила о всех подробностях произошедшего. При этом в статье лейтмотивом проходит мысль о том, что Россия может не успеть вовремя достроить стадионы к ЧМ-2018.

Это еще раз говорит о том, что недружественные нам страны ищут любой повод попытаться уколоть Россию в организации предстоящего мундиаля и буквально под лупой смотрят на то, как у нас идет строительство спортивных объектов. Может, мы плитку не так положим, может, песок не тот привезем или цвет краски не тот подберем? Неужели американского читателя это действительно интересует?

Хочется призвать американские и западные СМИ не пытаться из воздуха придумывать несуществующие проблемы, связанные с ЧМ-2018 в России, и лучше писать о своих проблемах, которых достаточно.

Пожар на стадионе "Нижний Новгород". Видео